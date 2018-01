अगर पकौड़ा बेचना नौकरी है तो भीख मांगना भी नौकरी है: पी चिदंबरम

नई दिल्ली: पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने रोजगार के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा है. चिदंबरम ने मोदी की आलोचना करते हुए एक ट्वीट किया और कहा कि अगर पकौड़ा बेचना नौकरी हो सकती है तो इस हिसाब से भीख मांगना भी नौकरी होनी चाहिए.

5. Even selling pakodas is a 'job' said PM. By that logic, even begging is a job. Let's count poor or disabled persons who are forced to beg for a living as 'employed' people.