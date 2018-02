दुबई में भी श्रीदेवी की आखिरी झलक पाने को बेताब फैन्स, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के बाहर लोगों का तांता

दुबई: श्रीदेवी का अचानक निधन हो जाने से पूरी फिल्म इंडस्ट्री सकते में है. उनके फैन्स को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वे अब हमारे बीच में नहीं रहीं. उनके चाहने वाले भारत में ही नहीं बल्कि दुबई में भी उनकी आखिरी झलक पाने के लिए बेताब हैं. उनके चाहनेवालों की दीवानगी का आलम ये है कि काफी तादाद में लोग दुबई पुलिस की फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के सामने जुटे हुए हैं.

#LiveUpdates on Sridevi's death: It has been 36 hours since actor #Sridevi has died, and fans have gathered yet again at the forensics department in the hope of catching a glimpse of the late superstar. - https://t.co/lZnQAy6tUA pic.twitter.com/G2nPvBRFyW