अमेरिका की एफबीआई ने जारी की नीरजा भनोट के चार हत्यारों की तस्वीरें

अमेरिका: अमेरिका की एफबीआई(फेडरल ब्युरो ऑफ इनवेस्टीगेशन) ने गुरुवार को चार अपहरणकर्ताओं की तस्वीर जारी की है. ये वही अपहरणकर्ता हैं जिन्होंने 1986 में पैन एएम फ्लाइट 73 को हाईजैक किया था जिसकी वजह से नीरजा भनोट सहित 20 लोगों की मौत हो गई थी. भारत की नीरजा भनोट इस फ्लाइट की मुख्य पर्सर के रुप में तैनात थी. नीरजा आतंकियों से बेहद बहादुरी के साथ सामना करते हुए शहीद हो गईं थीं. इसी वीरता के लिए भारत सरकार ने नीरजा को मरणोपरांत अशोक चक्र से नवाजा था.

एफबीआई ने जिन आतंकियों की तस्वीरों को जारी किया है उनके नाम मुहम्मद हाफिज अल-तुर्की, जमाल सईद अब्दुल रहीम, मुहम्मद अब्दुल्ला खलील हुसैन और मुहम्मद अहमद अल-मुनवर है. ये तस्वीर एफबीआई की प्रयोगशाला में तैयार किए गए हैं. इन तस्वीरों को साल 2000 में एफबीआई को मिले तस्वीरों के आधार पर बनाया गया है. एफबीआई ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है.

#BREAKING: #FBI releases age-progressed photos of hijackers from September 5, 1986 attack of Pan Am Flight 73. https://t.co/YoBbGcUyiw pic.twitter.com/39lPgFYfm1