चारा घोटाला मामला: कुछ न्यूज चैनल्स ने दिखाई गलत खबर, लालू यादव को बताया बरी

नई दिल्ली: देश को हिला कर रख देने वाले बिहार के चर्चित चारा घाटोला मामले में रांची की विशेष अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आज दोषी करार दे दिया. इस मामले में अदालत 3 जनवरी को सजा का एलान करेगी. लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चैनल्स ने गैर जिम्मेदाराना हरकत करते हुए गलत सूचना दिखाई, जिसमें लालू यादव को बरी करार दे दिया गया था.

मीडिया की यह जिम्मेदारी है कि वह सही सूचना लोगों तक पहुंचाये और एबीपी न्यूज इस जिम्मेदारी को भली भांति समझता है. जब आज लालू यादव के मामले में सभी मीडिया संस्थान वहां मौजूद थे, कुछ चैनल्स ने गलत सूचना देकर भ्रम की स्थिति पैदा की. ठीक उसी वक्त एबीपी न्यूज ने जिम्मेदार मीडिया संस्थान की भूमिका को बखूबी अदा करते हुए तत्कालिन वास्तविक स्थिति को स्पष्ट किया और सही सूचना लोगों तक पहुंचाई. देश के कुछ बड़े न्यूज चैनलों ने अदालत के फैसले से पहले ही लालू प्रसाद यादव को बरी करार दे दिया था.

चारा घोटाला मामले से जुड़ी सभी अहम खबरों के लिए क्लिक करें

अब ऐसे में ये साफ हो जाता है कि अन्य चैनल सबसे तेज होने का दावा भले ही करते हों लेकिन सबसे सटीक और खबरों में सबसे आगे आपको ABP न्यूज ही रखता है. कुछ निजी न्यूज चैनलों द्वारा चलाई गई इस गलत खबर के बाद लोगों ने उन्हें ट्विटर पर ट्रोल करना भी शुरू कर दिया. आप भी पढ़िए इसपर क्या रहा लोगों का रिएक्शन :-



Well, Lalu Prasad is Convicted but as some of our Media announced before #FodderScam Verdict that Lalu is acquitted. So this is Moral victory of Lalu. pic.twitter.com/eW6W7u8xIW

— Anshul Saxena (@AskAnshul) December 23, 2017

















I Have Already Acquitted Lalu Prasad Yadav In #FodderScam. Hope Court Will Do The Same In #FodderScamVerdict. We Stand With #LaluPrasadYadav Ji. pic.twitter.com/5hWngyUsYv



— Arvind Kejriwal (@TroluKejri) December 23, 2017











Some channels gave clean chit to Lalu Yadav even before the court pronounced the judgement. #FodderScam pic.twitter.com/HFyZ7kTV9j

— PhD in Bakchodi (@Atheist_Krishna) December 23, 2017

















Wrong Information Being Spread By Media That Lalu Prasad Yadav Have Been Acquitted. It Was Judgement Of Another Case In Which IPS Natarajan Was Acquitted Of Rape In A Different Case. It's Not Related To #FodderScam. #FodderScamVerdict Still About To Come. ???? #LaluVerdict pic.twitter.com/Zl7EMBbbXY



— Sir Ravindra Jadeja (@SirJadeja) December 23, 2017











#FodderScam When you try to become sabse tez pic.twitter.com/oqlGaDCb3M

— Niraj Sharma (@Niraj_Sharma1) December 23, 2017























We can say this be a moral victory of lalu????????#FodderScam pic.twitter.com/dpiQqv7Rtf

— Anshu Vats (@vats_singh8) December 23, 2017