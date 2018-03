लोकसभा में बिना बहस के वित्त विधेयक पास, विपक्ष ने जताया भारी विरोध

नई दिल्ली: आज लोकसभा ने बिना किसी बहस के 2018-19 के लिए वित्त विधेयक पास कर दिया. विपक्षी दलों ने इस बिल के लिए मतदान नहीं किया और पूरी प्रक्रिया को खारिज किया. इससे पहले साल 2013-14 और 2003-04 में बिना किसी बहस के वित्त विधेयक कर दिया गया था. संसदीय भाषा में इसे 'गिलोटिन के जरिए' विधेयक को पारित करना कहते हैं. जब किसी बहसे के बिना बिल पास किया जाता है तो उसे गिलोटिन कहते हैं.

हंगामे के बीच वित्त और विनियोग विधेयक पारित करने के बाद लोकसभा की बैठक 12 बज कर करीब 40 मिनट पर पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई है. इस बिल को पास करते हुए विभिन्न मंत्रालयों की अनुदान मांगों को ध्वनिमत से मंजूरी दी गई. मंगलवार को सदन में वोटिंग के लिए बिल लाया गया था लेकिन विपक्ष ने इस बिल पर भारी विरोध जताया था.

