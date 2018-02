अकेले फाइटर प्लेन उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बनीं अवनी चतुर्वेदी

जामनगर: इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ऑफिसर अवनी चतुर्वेदी ने इतिहास रच दिया है. अवनी चतुर्वेदी फाइटर प्लेन को अकेले उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं. अभी तक वायुसेना में महिलाएं केवल ट्रांसपोर्ट विमान और हेलीकॉप्टर ही उड़ा सकती थीं.

अवनी ने गुजरात के जामनगर में अपनी पहली ट्रेनिंग में अकेले मिग-21 बाइसन फाइटर प्लेन उड़ाया. फाइटर पायलट बनने का मतलब है कि युद्ध की स्थिति में अवनि, भावना और मोहना लड़ाई में इस्तेमाल सुखोई जैसे विमान उड़ाएंगी.

Flying Officer Avani Chaturvedi became the first Indian woman to fly a fighter aircraft (MiG-21 bison) solo pic.twitter.com/BHSorfsASG