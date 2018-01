पूर्व रॉ प्रमुख राजिंदर खन्ना उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त

नई दिल्ली: देश के विदेशी खुफिया एजेंसी रॉ के पूर्व प्रमुख राजिंदर खन्ना को मंगलवार को उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त किया गया. एक आधिकारिक आदेश में यह जानकारी दी गई. भारतीय विदेश सेवा (आईएफएस) के पूर्व अधिकारी अरविंद गुप्ता के पिछले साल अगस्त में इस पद पर कार्यकाल पूरा करने के बाद से यह पद खाली था. गुप्ता को अगस्त 2014 में इस पद पर नियुक्त किया गया था.

Appointments Committee of Cabinet approves the appointment of former RAW Chief Rajinder Khanna as Deputy National Security Adviser.