दिल्ली-चंडीगढ़ हाइवे पर कार एक्सिडेंट में पावर लिफ्टिंग के 4 खिलाड़ियों की मौत

नई दिल्ली: कोहरे की वजह से दिल्ली-चंडीगढ़ नेशनल हाइवे पर सिंधु बॉर्डर के पास कार एक्सीडेंट में पावर लिफ्टिंग के 4 खिलाड़ियों की मौत हो गई है. जबकि 2 खिलाड़ी गंभीर रूप से घायल हैं. हादसा इतना भयानक था कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए.

वर्ल्ड चैंपियन सक्षम यादव और दूसरे खिलाड़ी बाली की हालत बेहद गम्भीर बनी हुई है. जिन्हें पहले नरेला के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल में ले जाया गया. लेकिन गंभीर हालत देखते हुए उन्हें बाद में मैक्स अस्पताल शालीमार बाग के लिए रेफर कर दिया गया.





Delhi: Four powerlifting players killed & two injured in a road accident due to fog conditions at Sindhu border in #Delhi ;Visuals from the spot pic.twitter.com/6Tam7H1UXm