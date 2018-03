नयी दिल्ली: फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों चार दिन की यात्रा पर भारत पहुंच गए हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया. मैक्रों के साथ उनकी पत्नी ब्रिगित मैरी क्लाउड मैक्रों के अलावा उनके मंत्रिमंडल के वरिष्ठ मंत्री भी आए हैं. उनकी इस यात्रा के दौरान दोनों देश अलग-अलग क्षेत्रों खासकर समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर विशेष रूप से गौर करेंगे.

सूत्रों ने बताया कि इस दौरान फ्रांस के सहयोग से बन रहे जैतापुर (महाराष्ट्र) परमाणु बिजली संयंत्र को लेकर भी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रों के बीच आज प्रतिनिधि स्तर की बातचीत में हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने का मुद्दा प्राथमिकता पर लिया जा सकता है.

पीएम मोदी ने ट्वीट कर किया स्वागत

मैक्रों के स्वागत में ट्वीट करते हुए पीएम मोदी ने लिखा, "भारत में आपका स्वागत है राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों! आपके दौरे से भारत और फ्रांस की सामरिक भागीदारी बेहद मज़बूत होगी. मैं आपसे कल की हमारी बातचीत को लेकर बेहत आशान्वित हूं."

Welcome to India, President @EmmanuelMacron! Your visit will add great strength to the strategic partnership between India and France. I look forward to our talks tomorrow. pic.twitter.com/v5ePFVT3Hd