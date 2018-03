डेटा लीक पर फ्रांस के हैकर के दावों के बाद कांग्रेस-बीजेपी में छिड़ी एप वॉर, जानें अब तक की बड़ी बातें

नई दिल्ली: कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) में एप वॉर छिड़ चुका है. जहां कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के NaMo App पर सवाल उठाते हुए #DeleteNaMoApp कैंपेन शुरू कर दिया है. वहीं बीजेपी ने 'एंटी नेशनल' ताकतों से संबंधों को जोड़ते हुए कहा है कि कांग्रेस ऐप यूजर्स का डाटा सिंगापुर की कंपनी के साथ साझा कर रही है. बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस ने कथित तौर पर गूगल प्ले स्टोर से अपना ऐप डिलीट कर दिया है.

कैसे शुरू हुआ विवाद?

कुछ दिनों पहले राजनीतिक दलों और शख्सियत के लिए काम करने वाली ब्रिटेन की कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका (सीए) का नाम सुर्खियों में आया. सीए पर फेसबुक के 5 करोड़ से अधिक यूजर्स की निजी जानकारी चोरी करने का आरोप लगा. दावों के मुताबिक, सीए ने फेसबुक यूजर्स का डाटा चोरी कर अपने क्लाइंट को चुनावों में फायदा पहुंचाया. इस खुलासे के बाद बीजेपी ने दावा किया कि 2019 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने डेटा चोरी करने वाली कंपनी कैंब्रिज एनालिटिका को हायर किया है. हालांकि कांग्रेस ने इसे खारिज करते हुए उल्टा बीजेपी पर ही आरोप मंढ़ दिये कि बीजेपी लंबे समय से चुनावों में कैंब्रिज एनालिटिका की मदद ले रही है.

राहुल ने खोला मोर्चा

बीजेपी के आरोपों के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को NaMo App पर सवाल उठाते हुए ट्विट किये. राहुल ने कहा कि जब कोई यूजर्स 'नमो एप' डाउनलोड कर साइन-अप करता है तो उसकी सारी निजी जानकारी अमेरिकी कंपनी को चली जाती है. राहुल ने कहा प्रधानमंत्री मोदी के नमो ऐप के यूजर्स के ईमेल आईडी, फोटो, लिंग व नाम सहित निजी जानकारियां बिना उनकी इजाजत के तीसरी पार्टी के साथ साझा की जा रही हैं.

राहुल ने कहा, ''हाय, मेरा नाम नरेंद्र मोदी है. मैं भारत का प्रधानमंत्री हूं. जब आप मेरे आधिकारिक एप पर साइन अप करते हैं तो मैं आपकी सारी जानकारी अमेरिकी कंपनियों के अपने दोस्तों को दे देता हूं. मुख्यधारा की मीडिया, आपका धन्यवाद. आप इस अहम स्टोरी को दबाकर शानदार काम कर रहे हैं.'' राहुल के आरोपों को बीजेपी ने झूठ करार दिया. बीजेपी ने कहा कि राहुल गांधी को तकनीक की जानकारी नहीं है.

क्या है राहुल गांधी का आधार

फ्रांस के एक हैकर और रिसर्चर एलियट एल्डरसन ने ट्विट कर पिछले दिनों दावा किया था कि नरेंद्र मोदी ऐप डाउनलोड करने वाले लोगों की व्यक्तिगत जानकारी तीसरी पार्टी के साथ साझा की गई है. इलियट एल्डरसन ने ट्विटर पर लिखा, ''जब कोई यूजर नरेंद्र मोदी एप पर प्रोफाइल बनाता है, तब उसकी डिवाइस की जानकारी के साथ उसकी निजी जानकारी एक थर्ड पार्टी डोमेन in.wzrkt.com के साथ शेयर की जाती है. यह कंपनी एक अमेरिकी कंपनी क्लेवर टैप से जुड़ी हुई है.''

इलियट ने NaMo App के बाद कांग्रेस के वेबसाइट और ऐप पर भी सवाल उठाए. इलियट के मुताबिक, जब कांग्रेस के एन्ड्रॉय एप पर आप मेंबरशीप के लिए एप्लाइ करते हैं तो यह डाटा थर्ड पार्टी को चला जाता है.

उन्होंने कहा, 'http://membership.inc.in का आईपी एड्रेस 52.77.237.47. है. यह सर्वर सिंगापुर में है. जैसा कि आप एक भारतीय राजनीतिक दल हैं ऐसे में आपका सर्वर भारत में होना चाहिए.''

The IP address of https://t.co/t1pidQUmtq is 52.77.237.47. This server is located in Singapore. As you are an #Indian political party, having your server in #India is probably a good idea. pic.twitter.com/tbspCtOPfB