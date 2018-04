जब लड़की ने कहा-बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए…, अमेजन ने दिया रोचक जवाब

अदिति नाम की एक कस्टमर ने Amazon को शिकायत की

ट्विटर पर एक अदिति नाम की लड़की ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल @Sassy_Soul_ से अमेजन को ट्वीट कर शिकायत की. शिकायत में लड़की ने कहा कि, '' तुम खुदको दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स वेबसाइट बताते हो लेकिन एक घंटा ब्राउज़ करने के बाद भी मुझे वो चीज नहीं मिल रही जो मुझे चाहिए.”'

Hi @amazonIN , you call yourself the biggest e-commerce website in the world, but even after browsing for hours, I can't find what I need.

अदिति के इस ट्वीट के बाद अमेजन हरकत में आया और अदिति को ये जवाब दिया, " ग्राहकों की जरूरत को समझते हुए हम इस पर काम कर रहे हैं. क्या आप हमें बता सकती हैं कि हमारी वेबसाइट पर आप क्या देख रही हैं?”

We're actively working towards understanding the needs of our customers and plan to expand our listings. Could you let us know the product that you're looking for on our website? ^KA