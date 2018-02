ये है देश का एकमात्र रेलवे स्टेशन जिसमें सिर्फ महिलाएं काम करती हैं..

जयपुर: महिला सशक्तिकरण की दिशा में उत्तर पश्चिम रेलवे ने जयपुर मंडल के गांधीनगर स्टेशन को पूरी तरीके से महिला संचालित स्टेशन बनाया है. जयपुर-दिल्ली रेलमार्ग पर स्थित जयपुर का यह एक महत्वपूर्ण स्टेशन है. यहां से रोजाना लगभग 50 रेलगाड़ियां गुजरती हैं, जिनमें से 25 रेलगाड़ियां यहां रूकती हैं.

GandhiNagar Jaipur #Rajasthan becomes country’s first all #Women non suburban railway Station. Operation, commercial, RPF and other activities are done 24X7 by women staffs.

Government of Rajasthan has also supported by posting GRP and lady traffic police officials at this Stn. pic.twitter.com/oS0KwfheyW