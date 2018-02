गीता के बाद अब हरियाणा के स्कूलों में सुनाई देगी गायत्री मंत्र की गूंज

चंडीगढ़: गीता को पाठ्यक्रम में शामिल किए जाने के बाद अब हरियाणा के सरकारी स्कूलों में जल्द ही गायत्री मंत्र की गूंज सुनाई देने वाली है. हरियाणा सरकार ने राज्य के स्कूलों में होने वाली सुबह की प्रार्थना में गायत्री मंत्र के पाठ को शामिल करने का फैसला किया है.





We've had meetings with senior officials of education dept over this. Gayatri Mantra is a gift by our saints & sages to the world. We'll issue a notification on it by Tuesday: RB Sharma,Haryana Education Minister on Gayatri Mantra to be part of morning prayers in Haryana schools pic.twitter.com/6P4vG8Ac0M