चार दिवसीय यात्रा पर भारत पहुंचे जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टेनमेयर

नई दिल्ली: जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टेनमेयर चार दिवसीय यात्रा पर आज भारत पहुंचे. जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में अपनी पहली भारत यात्रा के दौरान स्टेनमेयर भारतीय नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा करेंगे. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट करके कहा कि जर्मनी के राष्ट्रपति फ्रैंक-वाल्टर स्टेनमेयर और श्रीमति एल्की बुदेनबेंदर के भारत पहुंचने पर पेयजल और स्वच्छता राज्य मंत्री एस एस आहलुवालिया ने उनकी अगवानी की.

Herzlich willkommen! Warm welcome to President of Germany Frank-Walter Steinmeier and Mrs Elke Büdenbender to India. Minister of State, Drinking Water and Sanitation, S.S. Ahluwalia received the honoured guests. pic.twitter.com/df20hL9VPk