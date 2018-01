आधार डेटा लीक मामला: प्रेस की स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है सरकार- रविशंकर प्रसाद

नई दिल्ली: आधार डेटा में सेंध मामले में ट्रिब्यून अखबार पर कार्रवाई को लेकर सरकार की हो रही चौतरफा आलोचना के बीच कानून और आईटी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने ट्वीट कर प्रतिक्रिया दी है. प्रसाद ने कहा कि सरकार प्रेस की स्वतंत्रता को लेकर प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि इस मामले में ‘अज्ञात’ इकाइयों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.

प्रसाद ने ट्वीटर पर लिखा है, ‘सरकार भारत के विकास के लिए प्रेस की स्वतंत्रता और आधार की सुरक्षा बनाए रखने को प्रतिबद्ध है. एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ है.’

Govt. is fully committed to freedom of Press as well as to maintaining security & sanctity of #Aadhaar for India's development. FIR is against unknown. I've suggested @UIDAI to request Tribune & it's journalist to give all assistance to police in investigating real offenders.