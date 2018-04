इराक में मारे गये भारतीयों के परिजनों का कैसे होगा गुजर-बसर? वीके सिंह बोले- नौकरी देना बिस्कुट बांटने जैसा नहीं

नई दिल्ली: इराक में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) के शिकार बने 38 भारतीयों का अवशेष भारत लौट चुका है. सभी भारतीय 2014 से लापता थे और उनके मौत की पुष्टि इसी महीने भारत सरकार ने की. अब सवाल उठता है कि इन 38 भारतीयों के आश्रितों का परिवार कैसे चलेगा? शोकाकुल परिवार आर्थिक मदद के साथ नौकरी की मांग कर रहे हैं. लेकिन कोई आस नहीं दिख रही है.

अवशेषों को अमृतसर लेकर पहुंचे विदेश राज्य मंत्री विक्रम सिंह के बयान पर गौर करें तो यह साफ है कि केंद्र सरकार फिलहाल कोई मदद नहीं दे रही है. उन्होंने कहा, 'किसी को नौकरी देना बिस्कुट बांटने वाला काम नहीं है. ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा सवाल है आ गई बात समझ में? मैं अभी ऐलान कहां से करूं, जेब में कोई पिटारा तो रखा हुआ नहीं है.'

Ye biscuit baantne wala kaam nahi hai, ye admiyon ki zindagi ka sawal hai,a gayi baat samajh mein?Main abhi elaan kahan se karoon?Jeb mein koi pitaara thodi rakha hua hai: VK Singh,MoS MEA on if there would be some compensation announced today for kin of 38 Indians killed in Iraq pic.twitter.com/jQFp2IXDLW

विदेश राज्य मंत्री ने कहा, ''बोलना नहीं चाहिए लेकिन हमारे 40 आदमी (जो इराक गये) का एंबेसी में रिकॉर्ड नहीं था. सभी गैरकानूनी एजेंट के माध्यम से गये थे. इनका कोई बीमा नहीं होगा. अगर ये कानूनी एजेंट की माध्यम से जाते तो बीमा कराना जरूरी था.''

हालांकि पंजाब सरकार ने पीड़ित परिजनों के लिए कई राहत देने की घोषणा की है. पंजाब सरकार के मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, ''प्रत्येक पीड़ित परिवार को 5 लाख रुपये नकद, 20,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और परिवार के एक व्यक्ति को नौकरी दी जाएगी.''

कांग्रेस और मारे गये भारतीयों के परिजनों की मांग है कि केंद्र की मोदी सरकार परिजनों को आर्थिक मदद दे. कांग्रेस के सांसदों ने मंगलवार को संसद की छत पर चढ़कर प्रदर्शन किया. उनके हाथों में तख्तियां थी.

#UPDATE visuals: Punjab Congress MPs protest in Parliament demanding financial help for families of those who were killed by ISIS in Iraq's Mosul. pic.twitter.com/vrPRGHm2Ev