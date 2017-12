गुजरात: कल बीजेपी की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह, पीएम और अमित शाह हो सकते हैं शामिल

अहमदाबाद: गुजरात में मुख्यमंत्री विजय रुपाणी और उपमुख्यमंत्री नितिन पटेल की अगुवाई में बीजेपी की नयी सरकार मंगलवार को गांधीनगर में एक भव्य कार्यक्रम में शपथ लेगी. गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष जीतू वघानी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, बीजेपी और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचने की संभावना हैं. राज्य सचिवालय के नजदीक खुले मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा. इस कार्यक्रम के लिए कई केंद्रीय मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी निमंत्रित किये गये हैं.

वघानी ने कहा, ‘‘हमने संतों और विभिन्न धर्मों के धार्मिक नेताओं को भी उनके आशीर्वाद के लिए निमंत्रित किया है.’’ प्रदेश बीजेपी नेताओं ने 23 दिसंबर को राज्यपाल ओ पी कोहली से मुलाकात की थी और उनके सामने सरकार बनाने का दावा पेश किया था. राज्यपाल ने दावा स्वीकार कर बीजेपी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया.

विजय रूपाणी और नितिन पटेल 22 दिसंबर को केंद्रीय पर्यवेक्षकों - वित्त मंत्री अरुण जेटली और पार्टी महासचिव सरोज पांडे की उपस्थिति में बीजेपी विधायक दल के नेता और उपनेता चुने गये थे.

Team Gujarat is fully prepared & committed to fulfill expectations & aspirations of the people from all strata irrespective of their caste, religion, profession or practice. Together we shall head towards #NewIndia. pic.twitter.com/Ax8pkqjr7I