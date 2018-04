मक्का मस्जिद बम विस्फोट केस LIVE: स्वामी असीमानंद समेत 5 आरोपी बरी, ओवैसी ने उठाए सवाल

बम धमाके के मामले में अभिनव भारत के सदस्य असीमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, लक्ष्मण दास महाराज, मोहनलाल रतेश्वर और राजेंद्र चौधरी समेत 10 को एनआईए ने आरोपी बनाया था. इस केस में दो और आरोपी- रामचंद्र कालसांगरा और संदीप डांगे का भी नाम है, जो अभी भी फरार है. वहीं केस के एक मुख्य आरोपी सुनील जोशी की 29 दिसंबर 2007 को अज्ञात लोगों ने मध्य प्रदेश के देवास में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.

12: 40 PM: कोर्ट के फैसले पर गृह मंत्रालय के पूर्व अधिकारी आर वी एस मणि ने कहा- हमें यही उम्मीद थी.

12: 35 PM: एनआईए कोर्ट के फैसले पर असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल, कहा- जून 2014 के बाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट के सभी गवाह मुकर गये. न्याय नहीं हुआ.

majority of witness turned hostile after June 2014, NIA didn't pursue the case as expected from it /was not allowed by "Political Masters" Qs is what will be left of Criminal Justice system if such biased prosecutions continue Justice has nt been DONE