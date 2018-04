IAS टीना डाबी और अतहर आमिर ने दिल्ली में दी वेडिंग रिसेप्शन पार्टी, कई दिग्गजों ने की शिरकत

आमिर और टीना पिछले शनिवार को कश्मीर के पहलगाम में पारंपरिक रीति-रिवाज के तहत शादी के बंधन में बंधे थे. इससे पहले उन्होंने 20 मार्च को जयपुर में कोर्ट मैरिज किया था. दलित टीना डाबी और कश्मीर के मुस्लिम अतहर आमिर की शादी ने खूब सुर्खियां बंटोरी थी.

शादी को लोगों ने असहिष्णुता और सांप्रदायिक नफरत को चुनौती देने वाला और सामाजिक समरसता को कायम करने वाला बताया है.

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने टीना डाबी और अतहर आमिर-उल-शफी को शादी की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसा था.

राहुल ने ट्वीट किया था, "आईएएस टॉपर टीना डाबी और अतहर आमिर-उल-शफी, शादी की शुभकामनाएं. आपका प्यार और मजबूत हो तथा बढ़ती असहिष्णुता और सांप्रदायिक नफरत के युग में आप सभी भारतीयों के लिए प्रेरणा बनें. ईश्वर आपके ऊपर कृपा बनाए रखे."

Congratulations Tina Dabi & Athar Amir-ul-Shafi, IAS toppers, batch of 2015, on your wedding!