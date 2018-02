भारत-ईरान के बीच डबल टैक्सेशन, कृषि, दवा सहित हुए नौ क्षेत्रों में हुए समझौते

नई दिल्ली: सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से बातचीत की. इसके बाद दोनों पक्षों ने नौ समझौतों पर दस्तखत किए जिसमें डबल टैक्सेशन (दोहरे कराधान) से जुड़ा एक समझौता भी शामिल है. अपनी व्यापक बातचीत के दौरान दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हालात पर चर्चा की.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने ट्वीट किया, ‘‘व्यापार एवं निवेश, ऊर्जा, संपर्क, रक्षा एवं सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर दोनों नेताओं ने ठोस एवं लाभकारी चर्चा की.’’ रूहानी के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि ईरानी राष्ट्रपति की यात्रा दिखाती है कि दोनों देश कैसे संपर्क सहित प्रमुख क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत बनाना चाहते हैं.

On sidelines of the bilateral meeting between PM @narendramodi and Iranian President Dr. Rouhani, agreements were signed in areas like double taxation avoidance, extradition, agricultural cooperation, port lease, medicine and others. List at https://t.co/6tzYJSOF37 #DustemanIran pic.twitter.com/appJIO6kvw