रेलवे में भर्ती की सीटें बढ़ीं, 90 हजार से बढ़कर हुईं एक लाख 10 हजार

नई दिल्ली: रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज कहा कि रेलवे पहले की गईं 90,000 रिक्तियों पर भर्ती के अलावा 20,000 और लोगों की भर्ती करेगा. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि उपलब्ध रिक्तियां अब पहले के 90,000 से बढ़ाकर 1,10,000 कर दी गई है. पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, ‘‘रेलवे में युवाओं के लिए 1,10,000 नौकरियां...दुनिया में सबसे बड़े भर्ती अभियानों में शामिल यह अभियान अब और बड़ा हुआ.’’

रेलवे में 90,000 के स्थान पर 1,10,000 जॉब के अवसरः RPF एवं RPSF में 9,000 तथा L1 व L2 में 10,000 से अधिक पदों के लिये भर्ती होंगी।

1,10,000 jobs in Railways for youth: One of the world's biggest recruitment drive gets even bigger.