मोसुल में मारे गए 39 भारतीयों के अवशेष लाने आज इराक जाएंगे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह

नई दिल्ली: इराक के मोसुल में आईएस के हाथों मारे गए 39 भारतीयों के शव लेने विदेश राज्यमंत्री वीके सिंह इराक के लिए रवाना होंगे. वह दो अप्रैल को पार्थिव अवशेष लेकर देश वापस लौटेंगे. सभी अवशेषों को भारतीय वायुसेना की मदद से सबसे पहले अमृतसर लाया जाएगा, फिर पटना और कोलकाता ले जाया जाएगा. इराक के मोसुल से अगवा कर बादुश में मार डाले गए इन लोगों में से 31 पंजाब के थे. विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, सभी अवशेषों के डीएनए मिलान का काम पूरा कर लिया गया है.

#VKSingh to leave for #Iraq to bring back bodies of 39 Indians



Read @ANI Story | https://t.co/mR0knEMXsg pic.twitter.com/6S94G0zNkg