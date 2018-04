जम्मू-कश्मीर: सेना का बड़ा ऑपरेशन, 11 आतंकी ढेर, एक ज़िंदा पकड़ा गया, 3 जवान भी शहीद

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के अनंतनाग और शोपियां में तीन अलग-अलग जगहों पर चले एनकाउंटर में सुरक्षाबलों ने अब तक कुल 11 आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ा गया है. इस एनकाउंटर में सेना के तीन जवान शहीद हुए हैं और दो नागरिक भी मारे गए हैं. मारे गए आतंकियों में से दो आतंकी भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की हत्या में शामिल थे.

इस ऑपरेशन के साथ ही सेना ने अपने जांबाज लेफ्टिनेंट उमर फैयाज की मौत का बदला ले लिया है. लेफ्टिनेंट उमर फ़ैयाज़ भारतीय सेना के अधिकारी थे जिनका मई 2017 में लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी थी.

Jammu & Kashmir: Total 11 terrorists and 3 army personnel killed so far in encounters in Anantnag and Shopian's Kachdoora & Draggad.

सेना के दो जवान शोपियां के द्रागड में शहीद हुए हैं. जबकि द्रागड और काचीदोरा में एक-एक आम नागरिकों के मारे जाने की पुष्टि हुई है. अनंतनाग और शोपियां दोनों ही जगहों में 50 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है.

एनकाउंटर पर बात करते हुए जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने बताया है कि दो जगह ऑपरेशन खत्म हो चुका है, जबकि तीसरी जगह अभी भी जारी है. उन्होंने आगे बताया कि 25 नागरिक पैलेट गन से जख्मी हुए हैं और 6 लोगों को गोलियां लगी हैं. एसपी वैद्य ने यह भी कहा कि शोपियां के द्रागड में मारे गए सभी सात आतंकियों की पहचान हो गई है. ये सभी स्थानीय हैं और उनके परिवारजनों ने उनकी शिनाख्त कर ली है.

One civilian was killed in Shopian's Dragad and one in Kachdoora. 25 civilians received pellet injuries and 6 received bullet injuries: SP Vaid, DGP, J&K on encounters in J&K's Anantnag & Shopian pic.twitter.com/TxtK9cPL0E