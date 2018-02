3 दिन में दूसरा बड़ा आतंकी हमला: श्रीनगर में CRPF कैंप पर हमले में सेना का जवान शहीद

श्रीनगर: श्रीनगर में सीआरपीएफ कैंप पर हमले की कोशिश हुई है. सुबह 4.30 बजे एके 47 से लैस दो आतंकियों ने करण सेक्टर में कैंप में घुसने की कोशिश की लेकिन सुरक्षा बलों ने आतंकियों की कोशिश नाकाम कर दी.

फिलहाल आतंकियों के साथ एनकाउंटर हो रहा है. जिसमें सेना का एक जवान शहीद हो गया है. सुरक्षाबलों ने बिल्डिंग को चारों ओर से घेर रखा है.



Jammu & Kashmir: Gunshots heard near CRPF camp in Srinagar's Karan Nagar; More details awaited.