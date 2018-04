जम्मू-कश्मीर: अनंतनाग और शोपियां में 3 मुठभेड़ में 8 आतंकी ढेर, 3 जवान घायल

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के शोपियां और अनंतनाग में तीन अलग-अलग मुठभेड़ (एनकाउंटर) में सुरक्षाबलों ने दो शीर्ष कमांडर समेत आठ आतंकियों को मार गिराया. इस दौरान सेना के तीन जवान भी घायल हो गए. पहले अनंतनाग में मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने हिज्बुल मुजाहिद्दीन (एचएम) के एक आतंकी को मार गिराया और एक को पकड़ लिया. गिरफ्तार आतंकी से पूछताछ जारी है.

One terrorist was killed in #Anantnag & another was caught alive. Encounters are underway in #Shopian's Dragad & Kachdoora. 7 bodies of terrorists & huge amount of weapons have been recovered in Dragad: #JammuAndKashmir DGP SP Vaid pic.twitter.com/OiGjGxjZS1