जम्मू-कश्मीर: बडगाम में सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बडगाम में जारी सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में एक आतंकी को ढेर कर दिया है. गोलीबारी में एक आम नागरिक के घायल होने की खबर है. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षाबल आतंकियों के खात्मे के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं. इसी दौरान सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई.

#JammuAndKashmir: One terrorist gunned down in an encounter between security personnel & terrorists in Budgam's Arizal Village.