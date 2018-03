श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के बांदीपोरा के हाजिन में लश्कर का एक आतंकी को मार गिराया गया है. सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच आज मुठभेड़ जारी है. पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुबह शकुरदीन गांव की घेराबंदी कर आंतकवादियों की तलाश में अभियान शुरू किया.

#FLASH Jammu & Kashmir: One terrorist killed during an encounter with security forces in Bandipora's Hajin. Combing operation underway.