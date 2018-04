जम्मू-कश्मीर: त्राल में जैश आतंकी मुफ्ती यासिर ढेर, मसूद अजहर का था करीबी

आपको बता दें कि 24 अप्रैल को त्राल वनक्षेत्र लाम में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित सुरक्षाबलों ने संयुक्त रूप से एक अभियान शुरू किया था. इसमें एक आतंकवादी मारा गया था और शवों को शिनाख्त नहीं हो पाई थी.

Operational commander of JeM Mufti Yasir was among those killed in joint operation in upper reaches of Tral. pic.twitter.com/gusTlTLOtN