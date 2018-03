जम्मू कश्मीर: बालाकोट में पाकिस्तान की भारी गोलीबारी, एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत

नई दिल्ली: पाकिस्तान ने एक बार फिर जम्मू-कश्मीर के पुंछ जिले के बालाकोट में सीजफायर का उल्लंघन किया है. पाकिस्तान की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए की गई भारी गोलीबारी में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गए. घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान की ओर से दागा गया एक बम का गोला एक घर में जा गिरा, जिससे उस घर के पांच लोगों की मौत हो गई. पाकिस्तान की इस हरकत की भारतीय जवान भी माकूल जवाब दे रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के डीजीपी एसपी वैद्य ने ट्वीट कर कहा, 'पुंछ जिले के बालाकोट में सीमा पार से की गई भारी गोलीबारी में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई और दो अन्य घायल हो गये. घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.'

Due to shelling from across in Balakote sector of Poonch 5 civilians of a family died & 2 are injured who are being shifted to hospital.