जम्मू-कश्मीर: सुरक्षाबलों का सर्च ऑपरेशन जारी, कल ढेर हुए थे चार आतंकी

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा में आतंकियों की तलाश के लिए आज सुबह सुरक्षाबलों ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. इससे पहले मंगलवार देर रात कुपवाड़ा के हलमतपोरा जंगली इलाके में घंटों चले मुठभेड़ में सुरक्षाबलों ने चार आतंकियों को मार गिराया था. तीन के शव बरामद हो चुके हैं. पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में इनपुट मिलने के बाद सेना और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई शुरू की गई.

Jammu & Kashmir: Search operation in Kupwara's Halmatpora resumed. Four terrorists were killed during an encounter last night.