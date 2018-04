जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकियों से एनकाउंटर में 2 जवान शहीद,  4 आतंकी ढेर

त्राल के वनक्षेत्र लाम में आतंकवादियों के छिपे होने की जानकारी मिलने के बाद राष्ट्रीय राइफल्स (आरआर), राज्य पुलिस और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) सहित सुरक्षाबलों ने संयुक्त रूप से एक अभियान शुरू किया था.

42 राष्ट्रीय राइफल्स के सिपाही अजय कुमार मुठभेड़ में घायल हो गए, उन्होंने बाद में यहां के बादामी बाग सैन्य क्षेत्र में सेना के 92 बेस हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली. मुठभेड़ में घायल जम्मू-कश्मीर पुलिस के लतीफ गोजरी ने भी बाद में दम तोड़ दिया.

#JammuAndKashmir: Wreath laying ceremony of policeman Latif Gojri who lost his life in encounter with terrorists in Lam village of Tral in Pulwama district. One Army jawan also lost his life, one terrorist gunned down. Encounter underway. pic.twitter.com/es082BC3a9