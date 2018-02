जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में सुरक्षाबलों ने किया आतंकी ठिकाने का भांडाफोड़

जम्मू: सुरक्षा बलों ने आज जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद किया. जम्मू स्थित भारतीय सेना के जन संपर्क अधिकारी (पीआरओ) लेफ्टिनेंट कर्नल देवेन्द्र आनंद ने बताया कि राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस के जवानों ने केसना वन इलाके में एक तलाशी अभियान चलाया और इस दौरान ठिकाने का पता चला.

Army and police launched a search operation in Kishtwar region and recovered arms and ammunition from a hideout including two AK-56 Rifles, three 9mm Pistols, one Country made Pistol, two rounds of UBGL, one round of RPG #JammuAndKashmir pic.twitter.com/n3pADmOUqD