J&K: बारामुला जिले से लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी गिरफ्तार

श्रीनगर: सुरक्षा बलों ने उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले से लश्कर-ए-तैयबा के पाक-प्रशिक्षित दो आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस प्रवक्ता ने आज बताया कि ये आतंकी हथियार चलाने का ट्रेनिंग लेने और घाटी में आतंकी गतिविधियां संचालित करने के लिये पाकिस्तान के वैध वीजा पर वहां गये थे. उन्हें पुलिस, सेना और सीआरपीएफ के संयुक्त अभियान के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया. उन्होंने बताया कि आतंकियों ने केवल इसी उद्देश्य के लिये पासपोर्ट बनवाया था.

2 Pakistan trained terrorists arrested in Baramulla by Police, Army and CRPF. They had gone to Pakistan on valid Pakistani visa to obtain arms training there for undertaking terrorist activities in the valley: Baramulla Police