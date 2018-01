J&K: उधमपुर में यात्री बस खाई में गिरी, 6 की मौत, 15 घायल

उधमपुर: जम्मू कश्मीर के पर्वतीय जिले उधमपुर में एक मिनी बस सड़क से फिसल कर 100 फुट गहरी खाई में गिर गई. इस हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और 15 अन्य घायल हो गए.

पुलिस प्रवक्ता के मुताबिक यह हादसा उधमपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर करोवा के पास दोपहर करीब डेढ़ बजे हुआ. उन्होंने बताया कि मिनी बस उधमपुर से रामनगर जा रही थी. बस के करोवा पहुंचने पर चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया जिसके कारण मिनी बस खाई में जा गिरी.

हालांकि, इस हादसे के बाद बचावकर्मी फौरन ही हरकत में आ गए और उन्होंने दुर्घटना स्थल से चार लोगों का शव बाहर निकाला. 17 अन्य घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जिनमें से दो ने अपनी चोट के चलते दम तोड़ दिया. वहीं, शेष घायलों में पांच की हालत गंभीर बनी हुई है.

J&K: 6 killed, 15 injured after a mini bus rolled down a gorge on Udhampur-Ramnagar Road near Kaua Village, rescue operation underway pic.twitter.com/adnaw4ASXx