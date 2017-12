J&K: पुलवामा में CRPF पर जैश का फिदायीन हमला, 2 जवान शहीद, ट्रेनिंग सेंटर में छिपे हैं आतंकी

पुलवामा: जम्मू-कश्मीर में पुलवामा के अवंतिपुरा सेक्टर के लेथपोरा इलाके में (केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल) सीआरपीएफ के कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पर फिदायीन हमला हुआ है. इस आतंकी हमले में दो जवान शहीद हो गए हैं. वहीं तीन जवानों के घायल होने की खबर है. इस हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद ने ली है. बताया जा रहा है कि आतंकी ट्रेनिंग सेंटर में छिपे हुए हैं. जिनको मार गिराने के लिए सुरक्षाबलों की तरफ से ऑपेरशन चलाया जा रहा है.



Three security personnel injured in attack by terrorists on CRPF Training Center in Awantipora, Pulwama (J&K). (visuals deferred) pic.twitter.com/CVH0opiPzv