जेएनयू छेड़छाड़ मामला: प्रदर्शन कर रहे छात्रों की पुलिस के साथ झड़प, आरोपी प्रोफेसर को पूछताछ के लिए बुलाया गया

नई दिल्ली: जेएनयू छात्राओं के साथ कथित छेड़छाड़ के मामले में पुलिस ने सोमवार को आरोपी प्रोफेसर अतुल जोहरी को वसंतकुंज थाने में पूछताछ के लिए बुलाया है. सोमवार को पुलिस ने छात्राओं के 161 के बयान दर्ज किए. जेएनयू की 9 छात्राओं ने प्रोफेसर जोहरी पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है.

#JNU students clash with Police, seek action against professor accused of #sexualassault