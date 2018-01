इसरो के नए अध्यक्ष बने के सिवानः 3 साल के लिए संभालेंगे कार्यकाल

नई दिल्ली: जानेमाने वैज्ञानिक के सिवान को सरकार ने आज भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का अध्यक्ष नियुक्त किया. उन्होंने ए एस किरण कुमार की जगह पदग्रहण किया है. के सिवान को रॉकेटमैन के नाम से जाना जाता है और इसरो के इतिहास में कई सैटेलाइट लॉन्च करवाने में उनका हाथ रहा है.

के सिवान वर्तमान में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में निदेशक हैं. वह कुमार का स्थान लेंगे जिनकी नियुक्ति 12 जनवरी 2015 को हुई थी. कार्मिक मंत्रालय की ओर से जारी एक आदेश के मुताबिक मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति ने अंतरिक्ष विभाग में सचिव पद और अंतरिक्ष आयोग के अध्यक्ष पद पर उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी. उनका कार्यकाल तीन साल का होगा.

