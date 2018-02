अभिनेता कमल हासन ने 'मक्कल नीधि मय्यम' नाम की पार्टी का किया एलान

तमिलनाडु: अभिनेता कमल हासन ने आज अपनी पार्टी ‘मक्कल नीधि मय्यम’ का गठन खूब धूमधाम से किया. उन्होंने इसके झंडे का अनावरण भी किया. उनकी पार्टी का झंडा एकता की शक्ति का प्रतीक है. पार्टी के नाम का अर्थ है, ‘‘जन न्याय का केंद्र’’. पार्टी के नाम की घोषणा से कुछ पल पहले हासन ने कहा, ‘‘ मैं आपका नेता नहीं... आपका जरिया हूं... इस सभा में सब नेता हैं. ’’

The newly founded MAKKAL NEEDHI MAIAM is your party. It’s here to stay, and to make the change we all aspire for. Guide us to serve you. #maiam #makkalneedhimaiam

official website: https://t.co/cql8kgqGkk

fb: https://t.co/2Gz1xRg5vf

twitter: https://t.co/J9ywXrunOb pic.twitter.com/Xza62w4DcC