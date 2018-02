कांची मठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती का 82 साल में निधन, काफी दिनों से बीमार थे

चेन्नई: कांची कामकोठी पीठ के शंकराचार्य जयेन्द्र सरस्वती का 82 साल की उम्केर थे. जयेन्द्र सरस्वती पिछले कई दिनों से बीमार थे और रविवार को चेन्नई के एक अस्पताल में उन्हें चेन्नई के रामचंद्र अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. पिछले महीने से उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी.



Kanchi Mutt head Jayendra Saraswathi passes away at the age of 82. pic.twitter.com/rEMr90sfRC