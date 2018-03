अमित शाह की फिसली जुबान, येदियुरप्पा सरकार को बताया 'सबसे भ्रष्ट', राहुल गांधी ने कसा तंज

नई दिल्ली: कर्नाटक चुनाव के मद्देजनर दावणगेरे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की जुबान आज फिसल गई. शाह गलती से यह बोल गए कि अगर भ्रष्टाचार की कोई प्रतियोगिता हो तो येदियुरप्पा सरकार भ्रष्टाचार में नंबर वन है. अब कांग्रेस बीजेपी अध्यक्ष का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब प्रचारित कर रही है.

इस वीडियो को शेयर करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा, ''अब बीजेपी आईटी सेल ने कर्नाटक चुनाव की घोषणा की है, अब वक्त है हमारे टॉप सीक्रेट वीडियो कैंपेन की! बीजेपी अध्यक्ष ने हमें तोहफा दिया है...वे कहते हैं कि येदियुरप्पा सबसे भ्रष्ट सरकार चलाते हैं...सच!''

Now that the BJP IT cell has announced Karnataka elections, time for a sneak preview of our top secret campaign video!