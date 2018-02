कर्नाटक: बहमनी उत्सव मनाने की सरकार की योजना पर हुआ विवाद

बेंगलुरू: टीपू जयंती पर विवाद के बाद बहमनी सल्तनत की संस्कृति और कला का उत्सव मनाने की कर्नाटक सरकार की योजना राज्य में सत्तारूढ़ कांग्रेस और विपक्षी बीजेपी के बीच विवाद का नया विषय बन गया है.

बीजेपी ने प्रस्तावित बहमनी उत्सव पर ऐतराज जताते हुए बहमनी शासकों को हिंदुओं का हत्यारा और मंदिरों का विध्वंसक बताया है.

बीजेपी सांसद शोभा कारंदलाजे ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘बहमनी सुल्तान कौन हैं ? जिन्होंने लाखों हिंदुओं की हत्या की, जिन्होंने हजारों गांवों को जलाया, जिन्होंने हिंदू महिलाओं से बलात्कार किए, मंदिरों को जिन्होंने नष्ट किया...अब कांग्रेस कांग्रेस उनका उत्सव मना रहा है.

