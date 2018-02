पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम गिरफ्तार, चेन्नई में सीबीआई ने पकड़ा

चेन्नई: सीबीआई ने पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को चेन्नई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया है. जैसे ही कार्ति चिदंबरम लंदन से लौटे, एयरपोर्ट पर ही चेन्नई में सीबीआई ने उन्हें पकड़ लिया. जांच एजेंसी ने पीटर और इंद्राणी मुखर्जी की कंपनी आईएनएक्स मीडिया के मनी लॉंड्रिंग मामले में कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तार किया है. कार्ति चिदंबरम पर काम कराने के बदले घूस लेने का आरोप है.

#FLASH Karti Chidambaram taken into custody by CBI at Chennai Airport over INX media case. pic.twitter.com/91WjX5fQ80