कठुआ रेप केस: कोर्ट ने सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा, अब 28 अप्रैल को होगी सुनवाई

एक आरोपी बोला- ऊपर वाला सब देख रहा है

सुनवाई से पहले इस मामले में मुख्य आरोपी सांजी राम ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इनकार किया. उन्होंने कहा कि ऊपर वाला सबकुछ देख रहा है. नार्को टेस्ट के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि गैंगरेप के जरिए सांजी राम बकरवाल समुदाय को गांव छोड़ने के लिए धमकाना चाहता था.

कठुआ गैंगरेप और हत्या का मामला हिंदू-मुस्लिम विवाद में फंसने की वजह से जम्मू-कश्मीर की महबूबा सरकार ने सिख समुदाय के दो वकील को सरकारी वकील बनाया है. जो कोर्ट में पुलिस का पक्ष रख रहे हैं.

जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले के रासना जंगल में जनवरी में घोड़ों को चराने गई बकरवाल समुदाय की आठ साल की लड़की लापता हो गई थी. उसका शव एक हफ्ते बाद बरामद किया गया. जांच में खुलासा हुआ है कि उसे एक मंदिर के अंदर बंधक बना कर रखा गया था और उसके साथ रेप से पहले नशीली दवाएं दी गई और उसकी हत्या कर दी गई.

11:20 AM: रेप केस में मुख्य आरोपी सांजी राम की बेटी ने कहा- यह षड्यंत्र है. वह बच्ची कोई हिंदू-मुस्लिम की नहीं है. उसका कोई रेप नहीं हुआ है, हत्या हुई है. इसकी छानबीन सीबीआई करे. अन्यथा निर्दोष फंसेंगे.

11: 10 AM: कठुआ गैंगरेप और हत्या मामले में अब 28 अप्रैल को होगी सुनवाई. कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि सभी आरोपियों को चार्चशीट की कॉपी दी जाए.

10: 57 AM: पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर सुरक्षा की मांग की. साथ ही केस को जम्मू-कश्मीर से दूसरे राज्य में ट्रांसफर किये जाने की अपील की. कोर्ट अब 2 बजे याचिका पर सुनवाई करेगा.

10:50 AM: कठुआ मामले में मुख्य आरोपी सांझी राम ने कहा- ऊपर वाला सबकुछ देख रहा है. नार्को टेस्ट के बाद सबकुछ स्पष्ट हो जाएगा.

Everything will be clear after Narco test: One of the accused in #Kathua case after hearing at District Court #JammuAndKashmir pic.twitter.com/r8L0tvEsu0