LIVE: लालू यादव समेत 16 दोषियों को अब कल सुनाई जाएगी सजा, सजा के समय को लेकर विवाद

रांची: चारा घोटाले के एक मामले में सीबीआई की विशेष अदालत आज बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की सजा का ऐलान करेगी. रांजी की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने मामले में लालू समेत 16 लोगों को दोषी ठहराया है. लालू यादव फिलहाल रांची की बिरसा मुंडा जेल में बंद है, लालू को कोर्ट कितनी सजा सुनाएगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं.

Quantum of sentence to be pronounced in a fodder scam case, today: Lalu Prasad Yadav leaves from Birsa Munda Jail in Ranchi, for Special CBI Court pic.twitter.com/b9BBWFd8Xp