तेजस्वी ने अपनी शादी पर कहा, नीतीश कुमार के बेटे निशांत की शादी पर सवाल क्यों नहीं?

पटना: राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने शादी से जुड़े सवालों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा है. साथ ही मीडिया पर सवाल उठाए हैं. तेजस्वी यादव ने ट्विट कर कहा, ''लोग खासकर मीडिया बिहार के मुख्यमंत्री और मेरे प्रिय चाचा नीतीश कुमार के बेटे और मेरे बड़े भाई निशांत कुमार (38 साल) से कभी सवाल नहीं करती है कि उन्होंने शादी क्यों नहीं की?''

उन्होंने एक खबर साझा करते हुए कहा, ''मीडिया लगातार माता-पिता से मेरी शादी से संबंधित सवाल पूछती है लेकिन कभी नीतीश चाचा से नहीं पूछती है. ऐसा क्यों?

People specially Media never ask why Bihar CM and My dear Chacha Nitish Kumar’s son & my elder brother Nishant Kumar (38 years) not marrying? They ask questions regarding my marriage regularly to my parents but they never ask this to Nitish Chacha. Why is it so? pic.twitter.com/7leqJyWPWq