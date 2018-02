23 साल में शहादत पाने वाले कैप्टन कुंडू कहते थे- 'जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए'

नई दिल्ली: जम्मू-कश्मीर में एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलीबारी में शहीद हुए कैप्टन कपिल कुंडू देश के लिए बहादुरी की मिसाल बन गए हैं. महज 23 साल की कम उम्र में देश के लिए जान की कुर्बानी देने वाले कैप्टन कपिल कुंडू बचपन से ही बुलंद हौसलों के मालिक थे.

कैप्टन कपिल कुंडू के शहीद होने के बाद उनके बुलंद हौसलों की गवाह कुछ तस्वीरें और पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं. इन तस्वीरों और स्टेटस से मालूम चलता है कि कैप्टन कपिल कुंडू का जज्बा शुरुआत से ही देश के लिए मर-मिटने वाला था.

कैप्टन कुंडु का एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस पोस्ट में अपने बुलंद हौसलों की मिसाल देते हुए उन्होंने लिखा है, ''जिंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए.'' इन चंद शब्दों से ही साफ हो जाता है कि कैप्टन कपिल कुंडू जिंदगी को जिंदादिली से जीने में विश्वास रखते थे.

Life should be big instead of being long.... Words of Martyr Capt Kapil Kundu on his FB profile. "One of the 4 martyrs after Pakistan fired anti tank guided missiles, was 22-year old Capt. Kapil Kundu was to turn 23 on 10th Feb. Earned his rank just 5 days ago from Lt." #RIP pic.twitter.com/CZ7KXmBhMb