मथुरा: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राधाकृष्ण की नगरी मथुरा के बरसाना में आज होली मनाने वाले हैं. इसके लिए सीएम योगी मथुरा पहुंच चुके हैं. बरसाना की रंगीली गली में वो लट्ठमार होली खेलेंगे. उन्होंने श्रीकृष्ण जन्मस्थान के दर्शन से दिन की शुरुआत की है. यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस साल की होली को राजनीतिक इवेंट बना दिया है. इस खबर से जुड़ी पल-पल की अपडेट के लिए आप एबीपी न्यूज़ के साथ बने रहें.

सीएम योगी ने हरिहर आश्रम पहुंचकर कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए

11.15 AM: सीएम योगी ने सीएम खट्टर की मौजूदगी में कहा कि हम साथ मिलकर किसानों की समस्या और सामिजक समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. उन्होंने आगे कहा कि हमने हमेशा एकता में विश्वास किया है.

वहीं सीएम खट्टर ने कहा कि ये बहुत ज़रूरी प्रोग्राम है. ये कृष्ण की जन्मभूमि है. कृष्ण के रंगों का ये त्योहार एक दिन वैश्विक त्योहार होगा. हमारी संस्कृति और धर्म दुनियाभर में फैलना चाहिए. राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने हमारे लिए चिंता का विषय है. परंपरा और धर्म भी इसका हिस्सा होना चाहिए.

10.05 AM: सीएम योगी आदित्यनाथ ने कृष्ण जन्मभूमि पहुंचकर कहा, "हम अपने धार्मिक स्थलों को विश्वस्तरीय स्थल के तौर पर विकसित करने की कोशिश में हैं."

