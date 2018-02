वैलेंटाइन डे पर लखनऊ यूनिवर्सिटी का संस्कारी फरमान, कैंपस में छात्रों की एंट्री बैन

लखनऊ: एक तरफ जहां प्यार करने वालों पर इन दिनों वैलेंटाइन वीक का बुखार सिर चढ़कर बोल रहा है तो वहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी ने प्रेमियों के खिलाफ संस्कारी फरमान जारी किया है. यूनिवर्सिटी ने एक एडवाइजरी जारी कर कहा कि पाश्चात्य संस्कृति से प्रभावित हो कर कुछ छात्र 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाते हैं इसलिए इस दिन महाशिवरात्रि पर्व की छुट्टी रहेगी और कोई भी छात्र कैंपस में नहीं आएगा. यूनिवर्सिटी ने बात यहीं तक नहीं की, बल्कि यह भी कहा कि अगर कोई इस दिन विश्वविद्यालय परिसर में घूमता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.





Lucknow University issues advisory to its students to not to roam inside the premises of the university on Valentine's Day (14.2.2018). Disciplinary action will be taken against whosoever is found violating the advisory. pic.twitter.com/dQ8cdESICK