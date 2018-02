लुधियाना नगर निगम चुनाव: कांग्रेस की जबरदस्त जीत, 95 में से जीतीं 62 सीटें, BJP-SAD के खाते में 21 सीटें

लुधियाना: लुधियाना नगर निगम चुनाव के आज घोषित नतीजे में कांग्रेस ने 95 में से 62 सीटों पर जीत दर्ज की. चुनाव कार्यालय के एक प्रवक्ता ने यहां बताया कि बीजेपी-शिअद गठबंधन ने 21 सीटों पर जीत दर्ज की. विधायक सिमरजीत सिंह बैंस की अगुवाई वाली लोक इंसाफ पार्टी ने सात सीटों पर सफलता हासिल की. निर्दलियों के खाते में चार सीटे आयीं.

Congratulations to all @INCPunjab workers for leading the party to a sweeping victory, winning 62 out of 95 seats, in the #Ludhiana MC polls. The results are a further vindication of our programmes and policies, it reflects the confidence of the people in our government.