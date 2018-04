रेप की घटनाओं पर बोले पीएम मोदी, ‘बेटियों के साथ जो राक्षसी काम करेगा, वो फांसी पर लटकेगा’

बातें आगे बढाएं और सामाजिक बदलाव करें- पीएम मोदी

बारह साल से कम उम्र की बच्चियों के साथ दुष्कर्म करने वालों को फांसी देने के प्रावधान के लिए अध्यादेश लागू होने का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, ‘’हमारी सरकार ने राक्षसी वृत्ति वाले लोगों को फांसी देने का फैसला किया है. परिवार के सभी लोग बेटियों को सम्मान दें और बेटों को उनकी जिम्मेदारी बताएं.’’ उन्होंने कहा, ‘’ये सरकार लोगों के दिल की बात सुनती है फिर काम करती है. सामाजिक आंदोलन से ये बातें आगे बढाएं और सामाजिक बदलाव करें.’’

The recent steps (Ordinance on death penalty for child rapists) taken by the Government will be beneficial in furthering the safety of women: PM Narendra Modi in Madhya Pradesh pic.twitter.com/mdwQ4mmRdk